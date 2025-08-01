Постійно кусають комарі? Лікар розкрив шокуючі причини, чому саме ви їхня улюблена жертва

Чому комарі нас кусають?

Експерт поділився причиною, чому багато людей є головною мішенню комарів влітку. І так, "є наукове пояснення, і ні, це не тому, що у вас солодка кров", – уточнює експерт, розвінчуючи один із найпопулярніших міфів про укуси комарів.

За словами лікаря, комахи не обирають людину випадково, і вірите чи ні, в їхніх діях є свій метод.

"Комарі майже сліпі, але вони не обирають вас випадково; вони орієнтуються за хімічним ландшафтом навколо вас", - сказав він.

П'ять причин, чому комарі обирають саме вас:

Високий рівень CO2

Комарі реагують на високий рівень вуглекислого газу (CO2), який ми видихаємо. Ось чому "вагітні жінки, високі люди та люди з більшою масою тіла" часто стають мішенню, оскільки вони виділяють більше CO2.

Висока температура тіла

Якщо у вас висока температура тіла, наприклад, відразу після фізичних вправ, "ви для них як шведський стіл". Тепло тіла приваблює комарів, роблячи вас легкою мішенню.

Солодкі парфуми

Солодкі аромати - це "буквально як нанести одеколон із запахом полуничного морозива для комарів". Уникайте використання таких парфумів, особливо на свіжому повітрі.

Перша група крові

Так, є дослідження, які свідчать, що комарі віддають перевагу саме їй. Це може бути пов'язано з хімічними маркерами, які виділяє ваша шкіра.

Запах тіла та дезодорант

Лікар Каллехо наголосив на важливості вибору правильного дезодоранту, зазначивши, що "запах вашого тіла залежить від хімічних речовин, що виробляються бактеріями на вашій шкірі".

Це означає, що запах кожної людини відрізняється.

"Деякі люди пахнуть як природний репелент, а інші пахнуть як бенкет для комарів". За його словами, "це не те, що комарі вас люблять, це те, що ви для них пахнете як вечірка", - сказав він.