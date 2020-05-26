Постепенный рост: что происходит с курсом доллара 26 мая

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар и евро дорожают на межбанке и в обменных пунктах

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 27,02 гривен за доллар. Курс евро вырос на 4 копейки до 29,41 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,75 (26,73 - 25 мая), продажи - 27,00 (27,01 - 25 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,98 (28,90 - 25 мая), продажи - 29,41 (29,37 - 25 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,32 (3,29 - 25 мая), продажи 3,75 (3,77 - 25 мая) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке - 26,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 29,38 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 26 мая справочный курс на уровне 26,88 грн/доллар, повысив его по сравнению с 25 мая (26,87 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,85 - 27,00 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, госдолг Украины за апрель вырос на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Украина планирует получить от МВФ до конца мая около 1,9 млрд долларов.

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Автор: Александр Белоус