Поставки вакцины Pfizer в Украину: определили компанию-распространителя препарата

На тендере определили компанию, которая займется доставкой и распространением вакцины Pfizer от коронавируса в Украины. Им стало ООО "Фармасофт".

Об этом написал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Он сообщил, что компания, которая будет заниматься логистикой вакцины Pfizer, нуждающейся в ультранизких температурах, была определена в ходе тендера от USAID "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев".

"Уже в ближайшее время с победителем тендера будут организованы встречи для проведения микропланування и разработки пошагового плана принятия, хранения и развозки вакцин Pfizer-BioNTech", - написал Ляшко.