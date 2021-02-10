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Поставки вакцины Pfizer в Украину: определили компанию-распространителя препарата

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 22:03
Поставки вакцины Pfizer в Украину: определили компанию-распространителя препарата Фото: вакцина Pfizer от коронавируса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

На тендере определили компанию, которая займется доставкой и распространением вакцины Pfizer от коронавируса в Украины. Им стало ООО "Фармасофт".

Об этом написал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Он сообщил, что компания, которая будет заниматься логистикой вакцины Pfizer, нуждающейся в ультранизких температурах, была определена в ходе тендера от USAID "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев".

"Уже в ближайшее время с победителем тендера будут организованы встречи для проведения микропланування и разработки пошагового плана принятия, хранения и развозки вакцин Pfizer-BioNTech", - написал Ляшко.

Напомним, в рамках первой поставки Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer по механизму COVAX. Компания подаст документы на регистрацию уже на этой неделе.

Также стало известно, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться позже 15 февраля. Об этой дате говорят в украинском правительстве, но старт процесса может быть отложен.

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