Поставки вакцины от COVID: сколько доз Украина получит в феврале из Индии

В феврале Украина должна получить миллион доз вакцин от коронавируса. Это препараты AstraZeneca и Novavax по контракту индийским Serum Institute.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что этих доз хватит для вакцинации большинства пациентов в рамках первого этапа.

"Мы говорим о 12 миллионах доз, эти поставки начинаются в феврале. Именно в феврале мы должны получить миллион доз, возможно немного больше. Миллион доз достаточно, чтобы вакцинировать 500 тыс. наших граждан, чтобы практически полностью пройти первый этап вакцинации в течение февраля-марта", - сказал министр.

Ранее Степанов объяснил, почему вакцину будут доставлять в Украину из Италии. Там находятся мощности, где производят вакцины AstraZeneca и Novavax.

Сегодня сообщалось, что правительство Украины договорилось о поставках вакцин от коронавируса разработки британо-шведской компании AstraZeneca и американской Novavax. Поставки начнутся в этом месяце. Контракт согласован на 12 миллионов доз.