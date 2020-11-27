ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Поставки вакцины от COVID-19 в США начнутся со следующей неделе

Автор: Артур Родивилов

Действующий президент США Дональд Трамп рассказал военнослужащим, что первые поставки вакцины от коронавируса в Соединенных Штатах начнутся уже на следующей неделе. Первыми получателями вакцины станут люди, работающие на передовой борьбы с вирусом, медицинские работники.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает "Голос Америки".

Ее первыми также получат сотрудники экстренных служб и пожилые люди.

"Весь мир страдает от этой пандемии, не только мы, весь мир. Мы преодолеваем эту кривую, вакцины будут распространяться начиная со следующей недели и недели после", - объявил Трамп.

Глава группы быстрого реагирования по вопросам вакцин и лекарств от COVID-19 в Белом доме Монсеф Слауи прогнозирует, что вакцинация американцев может начаться 11 декабря.

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) может разрешить применение вакцины уже 10 декабря.

Напомним, компании Biontech и Pfizer подали заявку в FDA на утверждение использования их вакцины от коронавируса 20 ноября.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВакцинаКоронавирус