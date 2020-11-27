Поставки вакцины от COVID-19 в США начнутся со следующей неделе

Действующий президент США Дональд Трамп рассказал военнослужащим, что первые поставки вакцины от коронавируса в Соединенных Штатах начнутся уже на следующей неделе. Первыми получателями вакцины станут люди, работающие на передовой борьбы с вирусом, медицинские работники.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Ее первыми также получат сотрудники экстренных служб и пожилые люди.

"Весь мир страдает от этой пандемии, не только мы, весь мир. Мы преодолеваем эту кривую, вакцины будут распространяться начиная со следующей недели и недели после", - объявил Трамп.

Глава группы быстрого реагирования по вопросам вакцин и лекарств от COVID-19 в Белом доме Монсеф Слауи прогнозирует, что вакцинация американцев может начаться 11 декабря.

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) может разрешить применение вакцины уже 10 декабря.

Напомним, компании Biontech и Pfizer подали заявку в FDA на утверждение использования их вакцины от коронавируса 20 ноября.