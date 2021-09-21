Поставки российских внедорожников Lada Niva в Украину под вопросом

Сборочная линия №3 АвтоВАЗа, выпускающая внедорожники Lada Niva, остановилась из-за нехватки электронных компонентов. Их поставки задерживают производители комплектующих.

Каких именно компонентов не хватает, автопроизводитель не сообщает. Но виновником приостановки производства назвали предприятие "Роберт Бош Самара". Как мы сообщали ранее, в Украине стартовали продажи Lada Niva Travel.

Ожидается, что пауза продлится 5-10 дней, после чего производство автомобилей возобновится. Восполнить возникший дефицит машин на заводе планируют, увеличив рабочий день до девяти часов и организовав несколько рабочих выходных. Заморозка сборочной линии вероятнее всего приведет к задержке поставок Niva в дилерские центры не несколько недель.

Эта задержка производства в 2021 году для автозавода в Тольятти не первая. Ранее предприятие замораживало выпуск пятидверной "Нивы", а также семейства бюджетных Renault из-за дефицита блоков управления.