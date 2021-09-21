ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Поставки российских внедорожников Lada Niva в Украину под вопросом

Новина українською →
Вторник 21 сентября 2021 11:53
Поставки российских внедорожников Lada Niva в Украину под вопросом
Автор: Константин Широкун

Выпуск классических внедорожников Lada Niva также пострадал от дефицита электронных компонентов. Пауза в производстве может растянуться на недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Сборочная линия №3 АвтоВАЗа, выпускающая внедорожники Lada Niva, остановилась из-за нехватки электронных компонентов. Их поставки задерживают производители комплектующих.

Каких именно компонентов не хватает, автопроизводитель не сообщает. Но виновником приостановки производства назвали предприятие "Роберт Бош Самара". Как мы сообщали ранее, в Украине стартовали продажи Lada Niva Travel.

Ожидается, что пауза продлится 5-10 дней, после чего производство автомобилей возобновится. Восполнить возникший дефицит машин на заводе планируют, увеличив рабочий день до девяти часов и организовав несколько рабочих выходных. Заморозка сборочной линии вероятнее всего приведет к задержке поставок Niva в дилерские центры не несколько недель.

Эта задержка производства в 2021 году для автозавода в Тольятти не первая. Ранее предприятие замораживало выпуск пятидверной "Нивы", а также семейства бюджетных Renault из-за дефицита блоков управления.

Ранее сообщалось, что компания Chevrolet анонсировала монструозный дизельный ДВС. 6,6-литровый турбодизель развивает 512 л.с. и 1471 Нм.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
NEWS
Позиция России по Крыму не подлежит обсуждениям, - Кремль
Позиция России по Крыму не подлежит обсуждениям, - Кремль
DAILY
На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами