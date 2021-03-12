Поставки AstraZeneca: США не запрещали производителям экспортировать вакцины

Вашингтон не запрещает американским производителям вакцины экспортировать препараты. Ранее агентство Reuters сообщило , что вакцину AstraZeneca американского производства в ближайшее время не будут поставлять.

"Никаких экспортных запретов нет, все производители вакцины в США свободно могут экспортировать продукцию, при условии выполнения контрактов с властями США", - заявила Псаки.

По ее словам, имеются контракты на поставки только для Соединенных Штатов, но компания может работать и с другими странами.

Компания AstraZeneca сообщила ЕС в начале этого года, что сократит свои поставки во втором квартале как минимум наполовину до менее чем 90 млн доз. Однако позже она предложила предоставить вакцины, которые изготовлены за пределами Европы, в том числе в Соединенных Штатах.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало продолжить использование вакцины компании AstraZeneca от COVID-19. Вакцинация может длиться в ожидании проверки на образование тромбов.

Также РБК-Украина писало, что Европейский союз с апреля удвоит объем доступных вакцин от COVID до 100 млн доз в месяц. Этому поспособствует регистрация новых вакцин.