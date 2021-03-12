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Поставки AstraZeneca: США не запрещали производителям экспортировать вакцины

Новина українською → Вашингтон, Пятница 12 марта 2021 02:57
Поставки AstraZeneca: США не запрещали производителям экспортировать вакцины Фото: Джен Псаки (cnn.com)
Автор: Артур Родивилов

Вашингтон не запрещает американским производителям вакцины экспортировать препараты. Ранее агентство Reuters сообщило, что вакцину AstraZeneca американского производства в ближайшее время не будут поставлять.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

По ее словам, имеются контракты на поставки только для Соединенных Штатов, но компания может работать и с другими странами.

"Никаких экспортных запретов нет, все производители вакцины в США свободно могут экспортировать продукцию, при условии выполнения контрактов с властями США", - заявила Псаки.

Компания AstraZeneca сообщила ЕС в начале этого года, что сократит свои поставки во втором квартале как минимум наполовину до менее чем 90 млн доз. Однако позже она предложила предоставить вакцины, которые изготовлены за пределами Европы, в том числе в Соединенных Штатах.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало продолжить использование вакцины компании AstraZeneca от COVID-19. Вакцинация может длиться в ожидании проверки на образование тромбов.

Также РБК-Украина писало, что Европейский союз с апреля удвоит объем доступных вакцин от COVID до 100 млн доз в месяц. Этому поспособствует регистрация новых вакцин.

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