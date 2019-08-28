Под посольством России прошла акция к годовщине Иловайской трагедии

Матери и жены бойцов, погибших в войне на Востоке Украины, собрались на митинг под посольством Российской Федерации в Киеве, приуроченный к годовщине Иловайской трагедии. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.



Акция "Время не лечит" приурочена к пятой годовщине Иловайской трагедии.

Фото: матери с фотографиями погибших сыновей на войне

На площадке перед российским посольством собралось полторы сотни людей. В руках они держат плакаты с надписями "Россия – агрессор" и "Герои не умирают".



Фото: митингующие с плакатами и фотографиями погибших бойцов

Жены и матери стоят с портретами погибших бойцов.



Фото: матери и родственники погибших на войне

Участники акции также обвязали забор вокруг посольства красными шарами на желто-голубых лентах.

Фоторепортаж с места акции "Время не лечит"

Здание охраняют несколько десятков нацгвардейцев и полицейских. Конфликтных ситуаций с митингующими у них не возникало.

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что потери в украинской армии в Иловайском котле составили 220 человек, 40 человек пропали без вести, а 13 защитников Украины до сих пор находятся в плену. Эти цифры не учитывают потерь добровольческих батальонов.

В недавнем интервью для "Радио Свобода" бывший начальник Генштаба Виктор Муженко рассказал, что добровольческие батальоны потеряли в тех боях 200 бойцов.

Среди причин Иловайской трагедии называют вторжение девяти батальйонно-тактических групп российской армии, низкий уровень боеспособности украинской армии, дезертирство и невыполнение приказов, а также отдельные ошибки руководства АТО во время планирования и проведения военных операций.