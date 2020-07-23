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Посольство США обеспокоено нападениями на политиков и активистов в Украине

Киев, Четверг 23 июля 2020 18:07
Посольство США обеспокоено нападениями на политиков и активистов в Украине
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

США призывают привлечь причастных к ответственности

Соединенные Штаты Америки обеспокоены недавними нападениями, направленными против политических деятелей и представителей гражданского общества в Украине. Подобные преступления необходимо тщательно расследовать.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

В американском посольстве призвали правоохранителей обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к этим нападениям.

"В благополучных демократиях граждане должны иметь возможность высказывать мнение, не боясь за свою физическую безопасность", - подчеркнули в дипломатическом представительстве.

Напомним, сегодня антикоррупционный активист Виталий Шабунин заявил, что ему подожгли дом; правоохранители открыли дело по данному факту.

Кроме того, на этой неделе совершили нападение на народного депутата Олега Волошина; политика облили зеленкой прямо под зданием Верховной рады.

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