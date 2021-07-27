На посольство Кубы в Париже напали. Гавана назвала это терактом

"В ночь на 27 июля посольство Кубы во Франции стало объектом террористической атаки, совершенной двумя лицами, которые бросили три бутылки с зажигательной смесью, вызвав пожар на фасаде и входе в дипломатическое представительство", - отмечается в заявлении.

Как уточнили в ведомстве, никто из дипломатического персонала не пострадал, однако зданию нанесен материальный ущерб.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил нападение на посольство, назвав его терактом. Ответственность за произошедшее он возложил на США.