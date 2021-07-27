На посольство Кубы в Париже напали. Гавана назвала это терактом

Посольство Кубы в Париже подверглось нападению неизвестных лиц. Они бросили в здание несколько бутылок с коктейлями Молотова. Никто из персонала дипмиссии не пострадал. МИД страны назвал произошедшее терактом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Кубы.
"В ночь на 27 июля посольство Кубы во Франции стало объектом террористической атаки, совершенной двумя лицами, которые бросили три бутылки с зажигательной смесью, вызвав пожар на фасаде и входе в дипломатическое представительство", - отмечается в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, никто из дипломатического персонала не пострадал, однако зданию нанесен материальный ущерб.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил нападение на посольство, назвав его терактом. Ответственность за произошедшее он возложил на США.
Напомним, 11 июля на улицы кубинских городов вышли тысячи протестующих. Они выступали против неэффективной борьбы правительства с пандемией и медленных темпов вакцинации.
Отметим, после протестов на Кубе считаются пропавшими без вести более 500 человек.