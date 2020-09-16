Посольство Британии призвало наказать виновных в убийстве Гонгадзе

Посольство Британии в Украине напомнило о необходимости наказания виновных в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, который основал украинское интернет-издание "Украинская правда". Сегодня исполнилась 20 годовщина со дня его исчезновения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В годовщину исчезновения Георгия Гонгадзе 20 лет назад мы присоединяемся к нашим украинским и международным партнерам в чествовании его памяти и в призыве привлечь виновных в его убийстве - и в других преступлениях против журналистов - к ответственности", - говорится в сообщении.

В посольстве также подчеркнули, что свобода слова - неотъемлемая часть полноценной демократии, а нападения на журналистов - это покушение на демократические ценности. Также там добавляют, что журналисты должны иметь возможность искать и сообщать правду безопасно и без страха запугивания или преследования.

Напомним, ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что убить Гонгадзе могли исполняя волю Кучмы о наказании журналиста.

Также РБК-Украина писало, что бывшему начальнику департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел Алексею Пукачу, осужденному за убийство Гонгадзе, суд пересчитал срок приговора по "закону Савченко".

В конце августа 2011 года Пукач назвал трех заказчиков убийства Гонгадзе.