У посольстві США підтвердили смерть аташе у київському готелі Hilton

"Ми можемо підтвердити смерть державного службовця США під керівництвом керівника місії в Посольстві в Києві. Державний департамент висловлює глибокі співчуття родині та близьким нашого колеги", - повідомили у посольстві.

Водночас там відмовились коментувати смерть їх співробітника, аргументуючи це питанням конфіденційності.

Що передувало

Раніше РБК-Україна з власних джерел дізналося, що у київському готелі Hilton в одному з номерів було знайдено тіло аташе посольства США в Україні. Чоловік приїхав до України 15 червня, також повідомлялось, що у нього нібито був підвищений рівень холестерину.

Напад на охоронця посольства США

А ось 16 червня ЗМІ стало відомо, що група підлітків напала на іноземця в одному із супермаркетів Києва. Вони розпилили газовий балончик йому в обличчя.

За словами джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, тоді напали на співробітника Служби безпеки посольства США.

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