UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В посольстве США в Афганистане вспышка коронавируса: один сотрудник скончался

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство США в Кабуле 17 июня закрыли из-за вспышки коронавируса. Инфекцию выявили у более 100 сотрудников дипмиссии. Один человек скончался, нескольких заразившихся эвакуировали по настоянию медиков.

Об этом сообщил телеканал CNBC.

По его данным, 114 сотрудников посольства стали положительный тест на коронавирус и в настоящее время изолированы. Один человек скончался, еще несколько были эвакуированы по медицинским показаниям.

Информацию о вспышке коронавируса в американском посольстве в Кабуле в ходе телефонного брифинга подтвердил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Один сотрудник, к сожалению, скончался", - сказал он, добавив, что 95% заразившихся небыли вакцинированы либо не получили вторую прививку.

"Мы продолжаем убеждать сотрудников вакцинироваться", - отметил Прайс, уточнив, что из-за вспышки коронавируса посольство перешло на удаленную работу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиАфганистандипломатыКоронавирус