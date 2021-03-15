Посол Украины в Турции вакцинировался китайской COVID-вакциной

Посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с женой вакцинировались от коронавируса. Прививки им сделали китайской вакциной CoronaVac.

Об этом Андрей Сибига сообщил на своей странице в Facebook.

"Понедельник с женой начали правильно - с вакцинации вакциной CoronaVac. Учитывая реалии, приняли без колебаний решение о прививках" - написал он.

Посол также отметил, что по скорости проведения вакцинации среди собственного населения, Турция занимает 6 место в мире среди других стран. Так, в стране первую дозу получили почти 8 млн человек.

"Кроме этого, Турция занимается разработкой местной вакцины от коронавируса. В ближайшее время планируется проведение исследования эффективности указанной вакцины на людях", - сообщил дипломат.