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Посол Украины в Турции вакцинировался китайской COVID-вакциной

Новина українською → Понедельник 15 марта 2021 15:04
Посол Украины в Турции вакцинировался китайской COVID-вакциной Фото: Андрей Сибига (facebook.com)
Автор: Андрей Козловский

Посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с женой вакцинировались от коронавируса. Прививки им сделали китайской вакциной CoronaVac.

Об этом Андрей Сибига сообщил на своей странице в Facebook.

"Понедельник с женой начали правильно - с вакцинации вакциной CoronaVac. Учитывая реалии, приняли без колебаний решение о прививках" - написал он.

Посол также отметил, что по скорости проведения вакцинации среди собственного населения, Турция занимает 6 место в мире среди других стран. Так, в стране первую дозу получили почти 8 млн человек.

"Кроме этого, Турция занимается разработкой местной вакцины от коронавируса. В ближайшее время планируется проведение исследования эффективности указанной вакцины на людях", - сообщил дипломат.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко получил прививку от коронавируса. Ляшко получил укол COVID-вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Также РБК-Украина писало, что первым украинским чиновником, который получил прививку от коронавируса, стал министр здравоохранения Максим Степанов.

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