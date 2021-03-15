Посол Украины в Турции вакцинировался китайской COVID-вакциной
Посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с женой вакцинировались от коронавируса. Прививки им сделали китайской вакциной CoronaVac.
"Понедельник с женой начали правильно - с вакцинации вакциной CoronaVac. Учитывая реалии, приняли без колебаний решение о прививках" - написал он.
Посол также отметил, что по скорости проведения вакцинации среди собственного населения, Турция занимает 6 место в мире среди других стран. Так, в стране первую дозу получили почти 8 млн человек.
"Кроме этого, Турция занимается разработкой местной вакцины от коронавируса. В ближайшее время планируется проведение исследования эффективности указанной вакцины на людях", - сообщил дипломат.
Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко получил прививку от коронавируса. Ляшко получил укол COVID-вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Также РБК-Украина писало, что первым украинским чиновником, который получил прививку от коронавируса, стал министр здравоохранения Максим Степанов.