Трагедія у Кривому Розі. Посол США солідарна з Україною і на цей раз вказала на РФ

Посол США в Україні Бріджит Брінк знову відреагувала на трагедію у Кривому Розі, яка сталась після ракетного удару. Але на цей раз вказала на саме російський удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у X.

"Ми висловлюємо солідарність з народом України у цей день національної жалоби після ракетної атаки Росії по Кривому Рогу, яка забрала життя 20 людей, серед них 9 дітей. Наші щирі співчуття родинам і близьким усіх загиблих та поранених", - написала Брінк.

Скандал із заявами Брінк

Минулої п'ятниці Росія завдала удару балістичною ракетою по місту Кривий Ріг. Внаслідок удару загинули 20 осіб, дев'ять з яких - діти.

Тоді Брінк також відреагувала на удар по Кривому Рогу. Однак у своєму дописі вона не згадала, що по місту вдарила саме російська балістична ракета.

На її заяву відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши, що "неприємно здивований" такою слабкою реакцією посольства США.

"На жаль, неприємно дивує реакція посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ - і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей", - наголосив президент.

Нагадаємо, сьогодні, 6 квітня, в Україні було оголошено день жалоби, по регіонах були скасовані розважальні заходи.