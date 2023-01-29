Посол США в ООН: Смертельний голод у Сомалі - остання невдача світової спільноти

США закликають світових донорів допомагати голодуючим африканським країнам, зокрема Сомалі, набагато більше, ніж вони роблять.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.
Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, у неділю, 29 січня, закликала донорів світу надати негайну допомогу країні, яка зіткнулася зі смертельним голодом, який вона називає "останньою невдачею міжнародного співтовариства".
Перебуваючи у Могадішо, посол США почула, мабуть, найяскравіше попередження про кризу: надмірна смертність під час найтривалішої посухи в історії Сомалі майже напевно перевищить кількість смертей від офіційно оголошеного в країні голоду 2011 року, коли загинуло понад чверть мільйона людей.
"За даними ООН, без внесків інших донорів критично важлива продовольча допомога для підтримки 4,6 млн людей у Сомалі припиниться до квітня", - наголосила вона.
AP News нагадує, що ймовірно десятки тисяч людей загинули через посуху, яка також вразила частини сусідніх Ефіопії та Кенії. За даними Управління ООН у справах дітей, понад півмільйона дітей віком до 5 років лише в Сомалі страждають від гострого недоїдання. Мільйони поголів’я худоби, необхідної для здоров’я та добробуту родин, загинули.
"Майже 2 млн голодних людей у Сомалі перебувають у кризовій точці, коли тіла починають їсти самі себе. Близько 900 000 із них живуть у районах, підконтрольних екстремістам Аль-Шабаб, що ускладнює спроби зрозуміти наслідки посухи та надати людям допомогу", - пише видання.
Видання пише, що Сполучені Штати водночас профінансували приблизно 80% потреб країни, надавши Сомалі 1,3 млрд доларів з початку 2022 фінансового року. У неділю посол Томас-Грінфілд оголосила про ще 40 млн доларів.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд попрямувала до Африки в межах великого повороту Адміністрації президента США Джо Байдена до другого за величиною континента світу.
Крім того, ми писали, що війна Росії проти України особливо сильно б'є по країнах Африки, ускладнюючи проблеми з продовольчою безпекою та покладаючи неналежний тягар на економіку континенту, заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.
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