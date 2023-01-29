Посол США в ООН: Смертельний голод у Сомалі - остання невдача світової спільноти

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, у неділю, 29 січня, закликала донорів світу надати негайну допомогу країні, яка зіткнулася зі смертельним голодом, який вона називає "останньою невдачею міжнародного співтовариства".

Перебуваючи у Могадішо, посол США почула, мабуть, найяскравіше попередження про кризу: надмірна смертність під час найтривалішої посухи в історії Сомалі майже напевно перевищить кількість смертей від офіційно оголошеного в країні голоду 2011 року, коли загинуло понад чверть мільйона людей.

"За даними ООН, без внесків інших донорів критично важлива продовольча допомога для підтримки 4,6 млн людей у Сомалі припиниться до квітня", - наголосила вона.

AP News нагадує, що ймовірно десятки тисяч людей загинули через посуху, яка також вразила частини сусідніх Ефіопії та Кенії. За даними Управління ООН у справах дітей, понад півмільйона дітей віком до 5 років лише в Сомалі страждають від гострого недоїдання. Мільйони поголів’я худоби, необхідної для здоров’я та добробуту родин, загинули.

"Майже 2 млн голодних людей у Сомалі перебувають у кризовій точці, коли тіла починають їсти самі себе. Близько 900 000 із них живуть у районах, підконтрольних екстремістам Аль-Шабаб, що ускладнює спроби зрозуміти наслідки посухи та надати людям допомогу", - пише видання.

Видання пише, що Сполучені Штати водночас профінансували приблизно 80% потреб країни, надавши Сомалі 1,3 млрд доларів з початку 2022 фінансового року. У неділю посол Томас-Грінфілд оголосила про ще 40 млн доларів.