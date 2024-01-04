Посол у США: мир із Росією можливий лише силою, Путін готовий вбивати, а не говорити

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у США Оксану Маркарову в інтерв'ю MSNBC .

"На жаль, слова та дії Володимира Путіна є найкращою відповіддю на сподівання деяких людей, що він готовий розмовляти. Він готовий вбивати. Він вбиває багато людей щодня. І ми бачили це раніше", - сказала Маркарова.

Вона зазначила, що таке вже було у 2014-2015 роках, коли Україна була готова до переговорів та повернення окупованих територій дипломатичним шляхом, а Путін використав цей час для підготовки до повномасштабної війни.

"Українці більше за будь-якого хочуть миру, але їм відомо, що мир з РФ може бути досягнутий лише силою. Україна воює не лише за свої території, а й за безпеку та демократію в Європі", - додала посол.

Маркарова також наголосила, що для України важливо мати постійну допомогу з боку США.

"Екзистенційно важлива зараз, але ми разом можемо перетворити ці відчайдушні часи на часи надії. Ми дуже сподіваємося, що Конгрес скоро повернеться і зможе підтримати Україну", - зазначила вона.

Переговори з Росією

Нагадаємо, у грудні американське видання The New York Times повідомило з посилання на джерела, що російський диктатор Володимир Путін нібито посилає "сигнали" Заходу про бажання заморозити війну проти України та почати переговори.

У публікації йшлося, що за словами двох близьких до Кремля колишніх високопоставлених російських чиновників, а також американських і міжнародних чиновників, Путін пропонує заморозити бойові дії на нинішніх лініях. Такі ж сигнали Путін також надсилав роком раніше - восени 2022 року.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, у Москві справді хочуть швидкого завершення війни, попри заяви російської пропаганди. Цього хоче й Україна, але на власних умовах та відповідно до міжнародного права.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль може використовувати "сигнали" для Заходу про нібито готовність поставити війну проти України "на паузу" для спроби знизити оборонну допомогу країн-партнерів. Експерти нагадали, що подібні маніпуляції з боку російського диктатора Путіна вже були, зокрема щодо теми переговорів.