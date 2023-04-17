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Посол США про блокування "зернового коридору": Росія намагається задушити економіку України

Фото: Бріджит Брінк, посол США в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія за допомогою блокування експорту Чорним морем в рамках "зернової угоди" намагається задушити економіку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк у Twitter.

Дипломат нагадала, що минулого місяця з України до Ємену відправили життєво необхідне зерно. Це дозволить прогодувати 4 мільйони людей.

"Зараз понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор дозволу вирушити в українські порти, щоб завантажити зерно, яке піде на харчування тим, хто його потребує. Росія намагається задушити українську економіку і сповільнити потік продовольства замість того, щоб дотримуватися умов угоди", - наголосила Брінк.

Нагадаємо, Росія сьогодні, 17 квітня, знову заблокувала перевірку суден у рамках "зернової угоди". Експорт українського зерна Чорним морем припинено.

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