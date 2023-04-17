Посол США про блокування "зернового коридору": Росія намагається задушити економіку України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк у Twitter .

"Зараз понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор дозволу вирушити в українські порти, щоб завантажити зерно, яке піде на харчування тим, хто його потребує. Росія намагається задушити українську економіку і сповільнити потік продовольства замість того, щоб дотримуватися умов угоди", - наголосила Брінк.

Дипломат нагадала, що минулого місяця з України до Ємену відправили життєво необхідне зерно. Це дозволить прогодувати 4 мільйони людей.

Нагадаємо, Росія сьогодні, 17 квітня, знову заблокувала перевірку суден у рамках "зернової угоди". Експорт українського зерна Чорним морем припинено.

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