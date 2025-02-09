Посол спрогнозував терміни початку ексгумації жертв Волинської трагедії
Ексгумацію жертв Волинської трагедії планують розпочати навесні. Роботи проведуть у першу чергу там, де вже є дозвіл.
Про це заявив посол України у Польщі Василь Боднар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.
Боднар розповів деталі щодо питання ексгумації жертв Волинської трагедії.
"Ми плануємо навесні провести ексгумацію жертв Волинської трагедії в першу чергу там, де вже є дозвіл, тобто в Пузниках. Зараз ми також працюємо над тим, щоб прийняти рішення щодо всіх інших місць на українській та польській території", - сказав він.
На запитання, чи розпочнуться ексгумації у Пузниках у квітні, він відповів, що Україна ще не знає, в якому місяці, але готується до того, щоб, якщо дозволять погодні умови, всі дозволи були видані, і команда з польської сторони була готова розпочати ці роботи.
"Згідно з українським законодавством, має бути українська компанія, яка має ліцензію на проведення таких робіт, польська сторона вже має такого партнера... Ця співпраця розвивається з українською установою, вона отримала всі дозволи, і коли бригади виїдуть разом, почнуть копати, тоді громада дізнається, і ми оголосимо про це через міністрів у справах культури", - передав Боднар.
Деталі Волинської трагедії
Нагадаємо, у роки Другої світової війни в умовах німецької окупації на території України діяло відразу декілька партизанських об'єднань. Серед них Українська повстанська армія (УПА) та польська Армія Крайова. Вони переважно вели боротьбу на Волині.
В 1943–1944 роках відбувалися етнічні чистки українців і поляків, які отримали назву Волинська трагедія. Встановлені імена близько 30 тисяч польських та близько 10 тисяч українських жертв.
Наприкінці листопада міністри закордонних справ двох країн ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій. Україна підтвердила відсутність перешкод для проведення ексгумаційних робіт.
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