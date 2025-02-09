Посол спрогнозував терміни початку ексгумації жертв Волинської трагедії

Боднар розповів деталі щодо питання ексгумації жертв Волинської трагедії.

"Ми плануємо навесні провести ексгумацію жертв Волинської трагедії в першу чергу там, де вже є дозвіл, тобто в Пузниках. Зараз ми також працюємо над тим, щоб прийняти рішення щодо всіх інших місць на українській та польській території", - сказав він.

На запитання, чи розпочнуться ексгумації у Пузниках у квітні, він відповів, що Україна ще не знає, в якому місяці, але готується до того, щоб, якщо дозволять погодні умови, всі дозволи були видані, і команда з польської сторони була готова розпочати ці роботи.

"Згідно з українським законодавством, має бути українська компанія, яка має ліцензію на проведення таких робіт, польська сторона вже має такого партнера... Ця співпраця розвивається з українською установою, вона отримала всі дозволи, і коли бригади виїдуть разом, почнуть копати, тоді громада дізнається, і ми оголосимо про це через міністрів у справах культури", - передав Боднар.