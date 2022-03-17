Посол Израиля объяснил, кого из украинцев коснется запрет на въезд в страну

Михаил Бродский также отметил, что Израиль не отменял действие соглашения о безвизовом въезде для туристов, а просьба заполнить анкету и получить разрешение на вылет является временной мерой, принятой сроком на две недели для того, чтобы упорядочить въезд беженцев.

Дипломат добавил, что вопрос о заполнении анкеты, а также квоты на приезд беженцев будет рассмотрен еще через две недели.

"Израиль готовится принять десятки тысяч репатриантов из Украины – по сути, беженцев, имеющих право на репатриацию по закону о возвращении. Израиль – еврейское демократическое государство, и наш приоритет – прием беженцев, имеющих право на репатриацию. Именно на это будут направлены основные ресурсы государства", - отметил он.

Бродский акцентировал, что при этом лица, не имеющие права на репатриацию, но имеющие близких родственников в Израиле, смогут получить статус беженца. На них не распространяется квота, определенная МВД на ближайшие две недели.