UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Посол Израиля объяснил, кого из украинцев коснется запрет на въезд в страну

Михаил Бродский (Фото: gordonua.com)
Автор: Константин Широкун

Посол Израиля в Украине рассказал, кого не коснется запрет на въезд в страну. Так, отказ в праве на въезд в Израиль будет дан только тем, кто в прошлом нарушал визовый режим и находился в Израиле нелегально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Михаил Бродский также отметил, что Израиль не отменял действие соглашения о безвизовом въезде для туристов, а просьба заполнить анкету и получить разрешение на вылет является временной мерой, принятой сроком на две недели для того, чтобы упорядочить въезд беженцев.

Дипломат добавил, что вопрос о заполнении анкеты, а также квоты на приезд беженцев будет рассмотрен еще через две недели.

"Израиль готовится принять десятки тысяч репатриантов из Украины – по сути, беженцев, имеющих право на репатриацию по закону о возвращении. Израиль – еврейское демократическое государство, и наш приоритет – прием беженцев, имеющих право на репатриацию. Именно на это будут направлены основные ресурсы государства", - отметил он.

Бродский акцентировал, что при этом лица, не имеющие права на репатриацию, но имеющие близких родственников в Израиле, смогут получить статус беженца. На них не распространяется квота, определенная МВД на ближайшие две недели.

Ранее мы сообщали, что Израиль официально осудил вторжение РФ в Украину. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид призвал Россию прекратить военное вторжение в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину