ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Посол Ирана в ООН назвал убийство Сулеймани объявлением войны со стороны США

Новости » В мире     04.01.2020 - 11:44
Посол Ирана в ООН назвал убийство Сулеймани объявлением войны со стороны США
Иллюстративное фото (Sean Gallup/Getty Images)

В Иране считают, что нет никаких доказательств, что Сулеймани готовил атаки на американцев

Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал убийство иранского генерала Касима Сулеймани Соединенными Штатами Америки объявлением войны. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

По его словам, нет никаких доказательств того, что Сулеймани готовил убийства высокопоставленных чиновников США.

"Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и выходящие за эти рамки действия. Прошлой ночью они открыли новую главу этой войны, убив одного из главных и самых любимых в народе генералов", - заявил Тахт-Раванчи.

При этом советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал "очень плохим решением" любую возможную попытку Ирана отомстить за убийство Сулеймани.

Напомним, ночью 3 января США нанесли ракетные удары по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди которых генерал иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

Позже президент США Дональд Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один в мире" и что он планировал нападения на американцев.

США направят дополнительные 3 тыс. военных на Ближний Восток Иран назначил преемника Сулеймани
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь