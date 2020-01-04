Посол Ирана в ООН назвал убийство Сулеймани объявлением войны со стороны США

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В Иране считают, что нет никаких доказательств, что Сулеймани готовил атаки на американцев

Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал убийство иранского генерала Касима Сулеймани Соединенными Штатами Америки объявлением войны. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

По его словам, нет никаких доказательств того, что Сулеймани готовил убийства высокопоставленных чиновников США.

"Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и выходящие за эти рамки действия. Прошлой ночью они открыли новую главу этой войны, убив одного из главных и самых любимых в народе генералов", - заявил Тахт-Раванчи.

При этом советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал "очень плохим решением" любую возможную попытку Ирана отомстить за убийство Сулеймани.

Напомним, ночью 3 января США нанесли ракетные удары по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди которых генерал иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

Позже президент США Дональд Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один в мире" и что он планировал нападения на американцев.