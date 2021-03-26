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Посол ЕС в Украине вакцинировался препаратом AstraZeneca

Автор: РБК-Украина

Глава Представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас вакцинировался от коронавируса. Он сделал прививку препаратом компании AstraZeneca.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Замечательный способ закончить неделю!", - написал Маасикас.

При этом он добавил фото с записью о вакцинации в медицинской карте.

Однако посол ЕС не сообщил, где именно привился от коронавируса.

Напомним, на 29 марта EMA созывает специальную группу экспертов для внесения дополнительных материалов к оценке COVID-вакцины от компании AstraZeneca. В частности, специалисты предоставят данные относительно потенциальных рисков после использования препарата.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что польза вакцины AstraZeneca перевешивает риски. Однако странам рекомендовали продолжать мониторить сообщения о возможных побочных эффектах.

Добавим, что ранее Европейского агентства по контролю медикаментов (EMA) заявило о безопасности вакцины AstraZeneca после дополнительных исследований информации о возможном появлении тромбоза. После этого ряд стран объявили о возобновлении вакцинации данным препаратом.

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Новости Украины ЕвросоюзвакцинацияКоронавирусВакцина от коронавируса
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