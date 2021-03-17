Посол Британии в Украине сделала прививку COVID-вакциной AstraZeneca

Об этом Мелинда Симмонс сообщила на своей странице в Twitter.

"Мне сделали прививку вакциной AstraZeneca против COVID-19. Это было очень быстро, эффективно, безопасно, и я почти не почувствовала его. Вакцина против COVID - это выход из пандемии", - написала она.

Симмонс опубликовала фотографию, на которой виден процесс вакцинации. Прививку ей сделали, вероятно, в Лондоне. Позади нее размещен баннер лондонской аптеки Gateway Chemist, которая является центром вакцинации против коронавируса.

Фото: Мелинда Симмонс (twitter.com/MelSimmons)