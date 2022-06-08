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Последствия войны. Ляшко предупредил о проблемах с онкологией

Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине прогнозируется рост онкологических болезней, выявленных на поздних стадиях из-за того, что украинцы стали реже посещать врачей с профилактической целью. Причиной тому стало полномасштабное вторжение России.

Об этом сообщает РБК- Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Указано, что в Украине каждый год примерно 140 тысяч украинцев узнают об онкодиагнозе. Поэтому ранняя диагностика остается приоритетным направлением Программы медицинских гарантий (ПМГ).

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что за 2 года пандемии и уже 104 дня полномасштабной войны существенно снизилось количество обращений украинцев к врачам с профилактической целью.

"Как следствие, мы будем иметь рост онкологических болезней, выявленных на более поздних стадиях, что в значительной степени будет влиять на эффективность и продолжительность лечения. Также необходимо учитывать и влияние войны на состояние психического здоровья, в результате которого отдельные болезни могут проявляться на 10-15 лет раньше, чем в среднем в популяции", - сказал он.

Так, Минздрав рекомендует всем, кто находится в безопасных регионах, при первой возможности позаботиться о своем здоровье и посетить врача с целью профилактики заболеваний.

В ПМГ входит 6 исследований, позволяющих выявить онкологию на ранних стадиях:

  • маммография;
  • гистероскопия;
  • гастроскопия;
  • колоноскопия;
  • цистоскопия;
  • бронхоскопия.

При проведении обследований пациентам бесплатно гарантируется:

  • консультация врача,
  • непосредственно исследование,
  • анализ и описание результатов,
  • местная или общая анестезия во время проведения гистероскопии, бронхоскопии, эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии и цистоскопии.

Напомним, ранее Ляшко заявлял, что каждый десятый житель Украины может почувствовать последствия для психического здоровья из-за войны.

Также министр здравоохранения сообщил, что на временно оккупированных территориях страны существуют большие проблемы с доступом к лекарствам.

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