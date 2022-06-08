Последствия войны. Ляшко предупредил о проблемах с онкологией

В Украине прогнозируется рост онкологических болезней, выявленных на поздних стадиях из-за того, что украинцы стали реже посещать врачей с профилактической целью. Причиной тому стало полномасштабное вторжение России.
Об этом сообщает РБК- Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Указано, что в Украине каждый год примерно 140 тысяч украинцев узнают об онкодиагнозе. Поэтому ранняя диагностика остается приоритетным направлением Программы медицинских гарантий (ПМГ).
Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что за 2 года пандемии и уже 104 дня полномасштабной войны существенно снизилось количество обращений украинцев к врачам с профилактической целью.
"Как следствие, мы будем иметь рост онкологических болезней, выявленных на более поздних стадиях, что в значительной степени будет влиять на эффективность и продолжительность лечения. Также необходимо учитывать и влияние войны на состояние психического здоровья, в результате которого отдельные болезни могут проявляться на 10-15 лет раньше, чем в среднем в популяции", - сказал он.
Так, Минздрав рекомендует всем, кто находится в безопасных регионах, при первой возможности позаботиться о своем здоровье и посетить врача с целью профилактики заболеваний.
В ПМГ входит 6 исследований, позволяющих выявить онкологию на ранних стадиях:
При проведении обследований пациентам бесплатно гарантируется:
Напомним, ранее Ляшко заявлял, что каждый десятый житель Украины может почувствовать последствия для психического здоровья из-за войны.
Также министр здравоохранения сообщил, что на временно оккупированных территориях страны существуют большие проблемы с доступом к лекарствам.