Последствия отравления Скрипалей подорвали потенциал разведки РФ, - Мэй

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

По словам британского премьер-министра, это "нанесло существенный ущерб возможностям России в области разведки на многие последующие годы"

Действия западных стран в ответ на применение РФ нервнопаралитического вещества при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери нанесли серьезный ущерб российской разведке. Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Independent.

Мэй заявила, что ответ запада стал "самой крупной коллективной высылкой российских сотрудников разведки, которая когда-либо происходила".

По ее словам, это "нанесло существенный ущерб возможностям России в области разведки на многие последующие годы".

"Вместе с нашими союзниками, в ответ на атаку в Солсбери, мы скоординировали самую масштабную в истории высылку российских шпионов, существенно подорвав потенциал российской разведки в у будущем", - заявила Мэй.

Напомним, Великобритания добивается от стран Европейского союза введения санкций против высокопоставленных руководителей Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Великобритания надеется заручиться поддержкой новых санкций также со стороны Франции и Германии.

Представитель Госдепартамента США Дэвид Тесслер заявил, что Европейский союз не должен ослаблять санкции против России, поскольку угроза, которую представляет Кремль, только растет.