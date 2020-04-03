Последствия коронавируса могут быть тяжелее самого вируса, - Кулеба

Последствия от коронавируса могут быть более тяжелыми, чем сам коронавирус. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Кулеба отметил, что сейчас уделяет большое внимание именно экономической дипломатии.

"Последствия коронавируса могут быть тяжелее, чем сам коронавирус. Прежде всего, я говорил о последствиях коронавируса для экономики. Поэтому я уделяю сейчас большое внимание экономической дипломатии. Разговариваю с коллегами, министрами других стран о том, как нам поддерживать торговлю, как поддерживать инвестиции, на каких конкретных проектах мы можем сосредоточиться ", - заявил он.

Министр добавил, что одной из задач МИД является помощь украинским экспортерам.

"Я принял решение о перезагрузке Совета экспортеров и импортеров, который существует при МИД. Сегодня на сайте МИД будет опубликовано обращение к экспортерам", - добавил он.

Напомним, Кабинет министров принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом.

Ранее в правительстве разрешили работу продуктовых рынков в условиях карантина. Работа продуктовых рынков разрешается только при условии соблюдения ряда требований.