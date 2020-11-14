За последние сутки в мире зафиксировали рекордное количество новых случаев COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном количестве новых больных коронавирусом за сутки. За последние 24 часа в мире заболели 628 136 человек.

Об этом сообщает TASS.

Общее количество больных превышает 52 миллиона. Количество летальных исходов приближается к 1,3 миллиона.

Больше всего инфицированных зафиксировано в США, Индии, Бразилии, Франции и России.

Напомним, ВОЗ заявила, что миру нужно заняться подготовкой к новой пандемии. Это станет главной темой 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

К слову, в мире началась вторая волна COVID-19. В то же время в Украине в последнее время фиксируют свыше 10 тысяч новых случаев заражения ежедневно.

Также ранее стало известно, что первая партия вакцины от COVID-19 может попасть в Украину уже во втором квартале 2021 года. Украина может рассчитывать на 8,34 млн доз вакцины до конца 2021 года.