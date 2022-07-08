Послание Путину. Что бы Зеленский сказал кремлевскому диктатору

Зеленский отметил, что Путин, который развязал войну против Украины, может остановить ее и прекратить убийство мирных жителей.

"Я не считаю его такой личностью, к которой нужно что-то специальное. Специальное послание. У нас кровавая война, которую развязала Россия на нашей территории. Я просто хотел бы, чтобы он это осознавал, что он конкретно это сделал. И чтобы он осознавал, что на сегодня он конкретно может это завершить. Вот и все послание. А выбор за ним", - заявил Зеленский.