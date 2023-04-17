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На посла ЄС у Судані вчинили напад у його резиденції, - Боррель

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На посла ЄС у Судані кілька годин тому було скоєно напад у його власній резиденції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля у Twitter.

"Це є грубим порушенням Віденської конвенції. Забезпечення безпеки дипломатичних приміщень і персоналу є головним обов'язком суданської влади і зобов'язанням за міжнародним правом", - заявив він.

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану розгорілися бойові дії між армією та силами швидкого реагування. Першого дня військового перевороту було відомо про 25 загиблих.

Напередодні в Судані в результаті бойових дій загинули троє співробітників Всесвітньої продовольчої програми ООН.

У свою чергу, генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав призупинити бойові дії, а також показати винних у загибелі його підлеглих.

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