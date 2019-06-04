POSIVNA - маркет Вашего поля: место, где можно выгодно купить агротовары

Аграрный сектор экономики в последние годы демонстрирует быструю динамику роста. Украина - аграрная страна, поэтому значимость аграрного сектора в национальной экономике трудно переоценить. Именно производители продовольственной продукции обеспечивают продовольственную безопасность страны.

Для успешного функционирования аграрного сектора экономики необходима развитая хозяйственно-организационная и отраслевая структура. Одним из направлений такой структуры есть надежные интернет-магазины, готовые обеспечить производителей сельхозпродукции надежным качественным посевным материалом и средствами защиты растений (гербициды, фунгициды, инсектициды и т.д.). По данным Госстата количество активных фермерских хозяйств составляет около 34 тысяч, что занимает 70% экономически активных предприятий страны.

Интернет-магазин POSIVNA - это аграрный интернет-магазин. Работая на рынке 4 года через сеть региональных представительств, руководством компании ПОСИВНА было решено создать интернет-магазин. Мы стремимся донести наши стандарты качества, успешное ведение бизнеса и финансовые преимущества к каждому фермерскому хозяйству в Украине - от Карпат до крайнего Востока. Мы горды тем, что вносим свой вклад в развитие аграрной экономики страны.

Почему выгодно покупать посевной материал в маркете Вашего поля POSIVNA:

конкурентные цены;

быстрая доставка;

прозрачность работы;

только качественная продукция от производителя;

возможность покупать все в одном месте (посевной материал, гербицид, десикант).

Развитие аграрного сектора сопровождается трансформацией хозяйственного механизма, внедрением ИТ-технологий и новейших методов ведения хозяйства. В маркете Вашего поля ПОСИВНА работают молодые, а также опытные специалисты с агрономическим образованием, которые в силу обстоятельств накопили большую аналитику по выращиванию сельхозкультур и применения средств защиты. Постоянные встречи и контакты с производителями посевмата и агрохимии позволяют предлагать нашим клиентам оптимальные, экономически выгодные решения для выращивания на их полях с/г культур и способы сохранить урожай от вредителей, сорняков и болезней.

Интернет-магазин POSIVNA - это широкий спектр посевного материала и средств защиты от украинских и мировых брендов. На виртуальных полках маркета Вашего поля посевной материал от Сингента, Монсанто, Пионер, Лимагрейн, Евралис, Майсадур и других. Мы продаем такие бренды агрохимии как Агрохимические технологии, Океан Инвест, Укравит, Альфасмартагро, Франдеса, Бионорма и другие. Мы закупаем товар напрямую у производителей, имея эксклюзивные контакты, поэтому предлагаем очень конкурентные цены на препараты и их аналоги.

В спектре услуг, что обеспечивает наш магазин - это бесплатная агрономическая поддержка. Послепродажный сервис - это наша важное преимущество, которым уже воспользовались многие фермеры. Мы анализируем фото полей, сорняков, вредителей и болезней, выезжаем на поле, чтобы оказать качественную помощь в решении существующих проблем. Опытный агроном поможет решить Ваш вопрос, выбрать гербицид или фунгицид и порадуется Вашим успехам.

Мы открыты для критики от клиентов и сотрудничества с производителями качественной агрохимии и посевного материала. Недавно в г. Харьков начал работать первый из разветвленной сети физических магазинов под названием ПОСИВНА, где вживую можно ознакомиться с товаром и сделать покупку.

Маркет POSIVNA стремится к долгосрочному сотрудничеству с нашими фермерами, поэтому каждый клиент крайне важен. Покупка в маркете Вашего поля - безопасна. Платите как хотите - в отделении Новой почты, на расчетный счет или в форме предоплаты. Каждая партия проданного товара сопровождается сертификатом качества государственного образца, оригинал которого хранится у нас, а клиенты получают дубликат.

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