У Білгороді заявили про роботу ППО

У російському Білгороді та районі у четвер, 1 грудня, спрацювали системи ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора області В'ячеслава Гладкова.
За його словами, над російськими Білгородом та Білгородським районом нібито спрацювало ППО.
"Також було обстріляно села у Валуйському районі та Шебекінському окрузі. Відвідано осколками житлові будинки, Будинок культури та дитячий садок", - додав він.
Також Гладков повідомив про відсутність постраждалих.
Нагадаємо, що у російському Бєлгороді вже не перший раз траплялись випадки роботи систем ППО.
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