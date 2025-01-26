Пошуки тривали 9 днів. Під завалами у Запоріжжі знайшли тіло людини (фото)

Обстріл Запоріжжя

18 січня російські війська вдарили по Запоріжжю. Окупанти вдарили по місту балістикою. Ракета влучила в підприємство, вибухова хвиля завдала значних руйнувань.

У перші години після удару було вже відомо про 10 постраждалих. Ще троє людей вважалися зниклими безвісти.

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