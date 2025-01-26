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Пошуки тривали 9 днів. Під завалами у Запоріжжі знайшли тіло людини (фото)

Фото: під завалами у Запоріжжі знайшли тіло людини 26 січня (t.me/gu_dsns_zp)
Автор: Наталія Гурковська

Під завалами у Запоріжжі 26 січня знайшли тіло людини. Пошуки тривали 9 днів, росіяни атакували місто 18 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Запорізької області.

"26 січня рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору. Пошуково-рятувальні роботи тривали 9 днів", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу Запоріжжя 18 січня, загинули 2 людини, ще 12 людей отримали травми. До робіт залучали кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни).
 

 


Фото з місця рятувальної операції в Запоріжжі (t.me/gu_dsns_zp)

Загалом, за дев'ять діб від ДСНС залучалися 178 рятувальників та 40 одиниць техніки.

Обстріл Запоріжжя

18 січня російські війська вдарили по Запоріжжю. Окупанти вдарили по місту балістикою. Ракета влучила в підприємство, вибухова хвиля завдала значних руйнувань.

У перші години після удару було вже відомо про 10 постраждалих. Ще троє людей вважалися зниклими безвісти.

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