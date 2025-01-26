Пошуки тривали 9 днів. Під завалами у Запоріжжі знайшли тіло людини (фото)

Під завалами у Запоріжжі 26 січня знайшли тіло людини. Пошуки тривали 9 днів, росіяни атакували місто 18 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Запорізької області .

Загалом, за дев'ять діб від ДСНС залучалися 178 рятувальників та 40 одиниць техніки.

Фото з місця рятувальної операції в Запоріжжі (t.me/gu_dsns_zp)

Внаслідок обстрілу Запоріжжя 18 січня, загинули 2 людини, ще 12 людей отримали травми. До робіт залучали кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни).

"26 січня рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору. Пошуково-рятувальні роботи тривали 9 днів", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Запоріжжя

18 січня російські війська вдарили по Запоріжжю. Окупанти вдарили по місту балістикою. Ракета влучила в підприємство, вибухова хвиля завдала значних руйнувань.

У перші години після удару було вже відомо про 10 постраждалих. Ще троє людей вважалися зниклими безвісти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.