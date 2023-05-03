Поширювали фейки про теракти та мінування: СБУ ліквідувала ботоферми у 9 областях України

СБУ ліквідувала мережу ботоферм у 9 областях України із аудиторією майже 200 тисяч користувачів. Вони поширювали дезінформацію для розхитування суспільно-політичної ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
Повідомляється, що зловмисники намагались дискредитувати діяльність вищого військово-політичного керівництва України в умовах війни. Вони також поширювали хибні повідомлення про теракти в українських містах та псевдомінування об’єктів з масовим скупченням людей.
Для поширення фейків вони створили анонімні акаунти у соцмережах Facebook, Instagram та Twitter із загальною аудиторією у майже 200 тисяч користувачів.
У результаті багатоетапної спецоперації у різних областях України СБУ знешкодила 9 ботоферм і викрила їхніх організаторів. Серед них - активні прихильники однієї з вітчизняних політсил.
Зазначається, що "осередки" дезінформації діяли в Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Закарпатській областях.
Апаратно-програмні комплекси для "вирощування" ботів фігуранти встановили у власних помешканнях або в офісних приміщеннях.
Під час обшуків у зловмисників виявили:
На підставі зібраних доказів фігурантам планують повідомити про підозру за ст. 361 Кримінального кодексу (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).
Нагадаємо, у Кропивницькому ліквідували ботоферму, що поширювала фейки про Сили оборони з 3 тисяч акаунтів.
Окрім того, масштабну ботоферму, яку займалася поширенням дезінформації, дискредитувала українських бійці та закликала "донатити" для росіян викрили у Запоріжжі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.