Для посещения кафе и парикмахерских: Дания ввела COVID-паспорта

Согласно сообщению, получить документ смогут вакцинированные или получившие отрицательный результат теста на коронавирус. Последний вариант действует в течение трех дней.

По мнению властей, введение этого документа позволит стране быстрее вернуться к нормальной деловой и культурной жизни.

Указано, что с 6 апреля COVID-паспорт нужно предъявить в парикмахерских, тату-салонах, а также парках развлечений. А с 21 апреля при его наличии разрешается посещение открытых веранд ресторанов и кафе, а также музеев, художественных галерей и библиотек.

Кроме того, с 6 мая COVID-паспорт позволит посещать рестораны и кафе в закрытых помещениях, а также театры, кинотеатры и фитнес-центры. А уже с 21 мая ковид-паспорт позволить посещать спортивные мероприятия, крытые помещения в парках развлечений, зоопарках, а также игровые площадки.

Подчеркнем, требование COVID-паспортов не распространяется на: