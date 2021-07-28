Португалия призвала европейские страны делиться вакцинами от COVID-19

По словам координатора по вакцинам Энрики Гувейя и Мелу, Португалия рассчитывает получить через три недели около 1 млн доз препаратов от коронавируса.

"Португалия приложила громадные усилия для получения вакцин", - сказала глава Минздрава страны Марта Темида по итогам совещания с экспертами, посвященного эпидемиологической ситуации в стране.

В частности, Лиссабон ведет переговоры с Италией о получении дополнительных 300 тыс. доз вакцин.

На данный момент Португалия получила примерно 290 тыс. доз препарата из Норвегии.

Во вторник, 27 июля из Венгрии в страну поступило 200 тыс. доз вакцины компании AstraZeneca. В связи с этим глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва сказал, что поставки вакцин от Венгрии демонстрируют "дух европейского сотрудничества".