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Португалия призвала европейские страны делиться вакцинами от COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Власти Португалии просят другие европейские страны поделиться частью своих вакцин. Лиссабон хочет ускорения кампании по вакцинации от COVID-19.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам координатора по вакцинам Энрики Гувейя и Мелу, Португалия рассчитывает получить через три недели около 1 млн доз препаратов от коронавируса.

"Португалия приложила громадные усилия для получения вакцин", - сказала глава Минздрава страны Марта Темида по итогам совещания с экспертами, посвященного эпидемиологической ситуации в стране.

В частности, Лиссабон ведет переговоры с Италией о получении дополнительных 300 тыс. доз вакцин.

На данный момент Португалия получила примерно 290 тыс. доз препарата из Норвегии.

Во вторник, 27 июля из Венгрии в страну поступило 200 тыс. доз вакцины компании AstraZeneca. В связи с этим глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва сказал, что поставки вакцин от Венгрии демонстрируют "дух европейского сотрудничества".

Напомним, правительство Португалии приняло решение разрешить въезд в страну для украинских туристов. Граждане Украины могут путешествовать по Португалии с 26 июля.

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