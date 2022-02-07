ru ua
Пн, 07 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Португалия ослабила ограничения на поездки для владельцев COVID-сертификатов

Новина українською →
Португалия, Понедельник 07 февраля 2022 04:19
Португалия ослабила ограничения на поездки для владельцев COVID-сертификатов Фото: Португалия ослабила ограничения на поездки для владельцев COVID-сертификатов (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Португалия ослабила ограничения на поездки для владельцев европейских COVID-сертификатов. В стране с понедельника отменили требование предоставлять негативный результат тестирования на коронавирус перед въездом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

COVID-сертификат ЕС подтверждает, что путешественник полностью вакцинирован, недавно имел отрицательный результат тестирования или выздоровел от COVID в течение последних шести месяцев.

Португалия с начала декабря требует, чтобы пассажиры в возрасте от 12 лет до въезда в страну получали отрицательный результат тестирования независимо от статуса прививки.

Европейский совет рекомендовал согласовать правила поездок блока во избежание ограничений для полностью вакцинированных путешественников из соседних государств ЕС с более высоким уровнем заражения.

В настоящее время в Португалии полностью вакцинировано 90% населения.

Ранее мы писали, что "Омикрон" стал доминирующим в Португалии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Португалия
NEWS
Спад на выходных: в Украине выявили почти 28 000 новых случаев COVID
Спад на выходных: в Украине выявили почти 28 000 новых случаев COVID
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США