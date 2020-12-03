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В Португалии вакцинация от коронавируса будет бесплатной и добровольной

Лиссабон, Четверг 03 декабря 2020 21:37
В Португалии вакцинация от коронавируса будет бесплатной и добровольной
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Португалии вакцину от коронавируса сделают бесплатной для всех, а прививать будут добровольно. Вакцинацию начнут в январе и проведут в три этапа.

Об этом сообщает Reuters.

Сегодня правительство представило стратегию вакцинации от коронавируса. Она предусматривает проведение первой фазы прививок в январе-феврале. Приоритетом будут люди старше 50 лет с различными проблемами со здоровьем, вроде ишемической болезни и проблем с легкими, а также работники сферы здоровья, обороны и военные. Также будут вакцинировать жителей домов пристарелых и пребывающих в отделениях интенсивной терапии.

На втором этапе прививки будут доступны для граждан в возрасте от 65 лет. На третьем - для всех остальных категорий 10-миллионного населения Португалии.

Вакцинация будет проводиться в 1200 точках в центрах здоровья по всей стране.

Португалия планирует закупить 22 миллиона доз за 200 миллионов евро от различных разработчиков.

Сегодня сообщалось, что Франция сделает вакцинацию от коронавируса бесплатной для граждан. Процедура должна начаться в ближайшие недели.

Также Британия стала первой страной в мире, которая получила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Первые дозы вакцины уже начали прибывать в Соединенное Королевство.

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