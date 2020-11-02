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В Португалии ужесточили карантин из-за коронавируса

Автор: Андрей Козловский

Правительство Португалии объявило о новых карантинных ограничениях, которые введут для 121 коммуны с 308 в стране. Такое решение было принято в связи с увеличением числа новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает Publico.

Как сообщается, жителям определенных районов с сегодняшнего дня предлагают оставаться дома и по возможности работать удаленно. Кроме того, магазины и рестораны там будут закрываться до 22:00.

Эти меры охватывают крупнейшие города Лиссабон и Порту и коснутся 7 млн жителей страны. Однако они будут пересмотрены через две недели.

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Премьер-министр Португалии Антонио Кошта заявил, что если ничего не будет сделано, то рост числа новых случаев коронавируса приведет к прекращению функционирования системы здравоохранения.

Отмечается, что за минувшие сутки в Португалии было зафиксировано 3062 случая инфицирования коронавирусом и 37 летальных случаев. С начала пандемии в стране подтверждено более 144 тысяч случаев COVID-19 и 2544 смертей.

Напомним, ранее правительство Португалии запретило поездки гражданам по стране.

Также РБК-Украина сообщало, что в Португалии ввели режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в мае министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил, что страна готова принимать туристов.

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