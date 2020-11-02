В Португалии планируют вновь ввести чрезвычайное положение из-за COVID

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Португалии правительство хочет вернуть чрезвычайное положение на фоне ухудшения ситуации с заражением коронавирусом. Предложение правительства должен рассмотреть президент страны Марселу де Соузой.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Антониу Кошта считает, что введение ЧП поможет осознать гражданам серьезность текущей ситуации.

"Это критический момент и объявление чрезвычайного положения усилит осознание сложной санитарной ситуации, с которой мы столкнулись", - сказал Кошта.

По законам Португалии, изначально чрезвычайное положение можно ввести не дольше чем на 15 дней, но в течение этого периода может быть продлено на неограниченный срок.

Ожидается, что в понедельник вечером президент утвердит это решение.

В марте в стране уже вводили ЧП на шесть недель и оно продлилось до мая.

Ранее сегодня сообщалось, что в части регионов Португалии жителям с сегодняшнего дня предлагают оставаться дома и по возможности работать удаленно. Кроме того, магазины и рестораны там будут закрываться до 22:00.

Также в Великобритании премьер-министр Борис Джонсон предлагает вернуть локдаун на один месяц.