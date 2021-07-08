В Португалии в отели будут заселять только с тестом или справкой о вакцинации

От туристов в Португалии потребуют показать отрицательный тест на COVID-19, справку о вакцинации или подтверждение о перенесенной болезни при заселении в отель и при посещении мест для отдыха. Правительство страны пошло на ужесточение карантинных мер на фоне новой волны коронавируса .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Отрицательный тест, сертификат о вакцинации или подтверждение о выздоровлении также потребуются посещения ресторанов в 60 муниципалитетах, включая Лиссабон и Порту, вечером в пятницу и выходные дни.

Отдыхающие и посетители ресторанов могут использовать цифровой COVID-сертификат Евросоюза. Экспресс-тесты на антитела также будут приниматься при заселении в отели. Дети до 12 лет в сопровождении одного из родителей или опекуна освобождаются от этого требования.

Новые правила вступают в силу в субботу, 10 июля.

Напомним, въезд украинцам в Португалию ограничен. Как сообщили в Департаменте консульской службы МИД, въехать в страну с какой-либо целью можно при наличии действительного COVID-сертификата любого государства ЕС.

Граждане Украины, не имеющие европейского сертификата, могут въехать в Португалию и на Азорские острова при соблюдении следующих условий:

при наличии действительного вида на жительство в Португалии;

если есть документ, подтверждающий статус "члена семьи гражданина ЕС";

для осуществления профессиональной деятельности (дипломаты, члены экипажей самолетов, участники грузовых перевозок) или воссоединения семьи, а также на учебу либо лечение на территории Португалии.

Во всех случаях потребуется предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа либо экспресс-тест на антитела, срок которого не должен превышать 48 часов.

На Мадейру въезд разрешен для граждан Украины с любой целью, включая туристические путешествия по безвизу.