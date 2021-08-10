В Португалии одобрили вакцинацию от COVID-19 подростков от 12 до 15 лет

Министерство здравоохранения Португалии одобрило вакцинацию от коронавируса подростков от 12 до 15 лет. Они могут сделать прививки в присутствии родителей или опекунов без консультации у врача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава страны Грасу Фрейтас .

"Среди более чем 15 млн подростков, вакцинированных в США и ​​Евросоюзе, побочные реакции на сердечном уровне крайне редки", - сказала Фрейтас в ходе пресс-конференции.

Она добавила, что ведомство рекомендует вакцинацию молодых людей в возрасте от 12 до 15 лет. При этом подростки смогут сделать прививку в сопровождении родителей или законных опекунов без медицинской консультации.

По словам Фрейтас, вакцинация подростков этой возрастной группы начнется до начала учебного года.