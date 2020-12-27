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В Португалии обнаружили случаи заражения новым штаммом коронавируса

Автор: Роман Тверденко

В Португалии зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса. Его обнаружили у приехавших из Великобритании.

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Об этом сообщает Reuters.

Случаи заражения новым типом коронавируса нашли на острове Мадейра. При этом власти не уточняют, сколько именно человек заражены.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса, который начал активно распространяться в Великобритании, добрался до еще одного континента. Два случая заражения обнаружили в Канаде.

Напомним, что во Франции подтвердили первый случай заражения новым штаммом, у зараженного легкая форма заболевания.

Кроме того, в Японии обнаружили случаи заражения новым типом COVID-19.

Отметим, что более 40 стран мира ограничили или запретили въезд из Британии из-за обнаружения на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавируса. Эта мутация, по данным ученых, является заразнее других.

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