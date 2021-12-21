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В Португалии на новогодние праздники закроют ночные клубы и бары из-за COVID-19

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Португалии правительство с 26 декабря ужесточает карантин. Ограничения будут действовать минимум до 9 января 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, правительство Португалии решило закрыть ночные клубы и бары. Кроме того, жителям страны рекомендовано работать из дома. Ограничения вступают в силу с 29 декабря и будут действовать минимум до 9 января.

Премьер-министр Португалии Антонио Коста также объявил, что для проживания в отелях страны потребуется отрицательный тест на коронавирус. Он добавил, что принято решение ограничить собрания на открытом воздухе до 10 человек на группу в канун Нового года.

Напомним, ранее власти Швеции ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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