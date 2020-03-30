В Португалии инспекторы миграционной службы убили украинца

Инспекторы миграционной службы Португалии убили украинца, подозреваемым грозит до 25 лет тюрьмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сюжет местного телеканала TVI24.

Сообщается, что убийство произошло в комнате медицинской помощи в аэропорту Лиссабона. В преступлении подозревают инспекторов миграционной службы, которые пытались скрыть обстоятельства смерти. Канал уточняет, что вскрытие показало, что украинец перед смертью подвергся пыткам.

На убийство отреагировало посольство Украины в Португалии. Украинская сторона обратилась в Министерство иностранных дел Португалии с нотой о содействии объективному расследованию.

Как отметил глава общества украинцев в Португалии Павел Садоха, подозреваемым грозит до 25 лет лишения свободы. По его словам, украинцу отказали во въезде в страну, а после требований разъяснить ситуацию на него надели наручники и оставили одного в комнате. К украинцу также применяли физическую силу, смерть наступила от приступа эпилепсии.

Напомним, ранее в польском городе Жоры группа людей жестоко избила студента, который приехал в Польшу из Украины.