Портнова застрелили в Мадриді: що відомо на цей момент

Колишнього українського політика та юриста - Андрія Портнова застрелили. Це сталося у середу, 21 травня в Іспанії.
РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало все, що відомо про вбивство Портнова на цю мить.
Головне:
Першими про вбивство Портнова написали іспанські ЗМІ та інформаційна агенція Reuters. Згодом інформацію про те, що колишнього українського політика вбили підтвердили і джерела РБК-Україна у Силах безпеки.
Іспанська радіостанція Cadena SER повідомила, що Портнова застрелили біля воріт Американської школи в заможному муніципалітеті - Посуело (околиці Мадрида). Медіа зазначає, що це сталося коли чоловік відводив своїх дітей до школи.
За даними медіа, інцидент стався близько 9:15 ранку. Поліція отримала повідомлення про чоловіка з вогнепальними пораненнями, який лежав просто неба. Служба швидкої допомоги підтвердила його смерть, виявивши травми, несумісні з життям, після прибуття на місце події.
Іспанські ЗМІ повідомляють, що Портнов дістав чотири вогнепальні поранення в груди та одне - в голову (смертельне).
Пізніше видання El País оприлюднило деталі вбивства колишнього українського політика. Журналісти пишуть, що стрілянина почалася, коли Портнов відвозив своїх дітей у школу, перебуваючи за кермом Mercedes.
"Потерпілий збирався сісти в Mercedes, коли його зненацька зустріли двоє чи троє нападників, які вистрілили в нього п'ять разів та втекли з місця події в лісисту місцевість", - зазначає El País.
"Боргову проблему" іспанські ЗМІ називають попередньою причиною вбивства.
Наразі ніхто з нападників наразі не затриманий. Повідомляється, що стрільців могло бути двоє або троє. Вони здійснили п'ять пострілів - у голову та груди. Місцева поліція також не надає подробиць про тип використаної зброї, пояснюючи, що "розслідування тільки розпочалося".
"Зараз багато метушні. Ми в шоці та намагаємося організувати реагування", - сказала El País працівник Американської школи, біля будівлі якої сталося вбивство.
Вона підтвердила, що інцидент стався перед школою. Але додала, що не знає, чи є жертва батьком когось з учнів закладу.
"Ми нічого не знаємо. Поліція - єдина, хто може надати більше інформації...Інцидент стався через півгодини після початку занять школі, тому ні діти, ні їхні батьки нічого не бачили. Наразі навчальний процес триває, але керівництво школи зустрічається, щоб обговорити, що робити далі", - додала вона.
Андрій Портнов народився 27 жовтня 1973 року в місті Луганськ (зараз тимчасово окуповане Росією). Закінчив Східноукраїнський державний університет за професією - юрист. Отримав кандидата економічних наук та доктора юридичних наук. Був професором юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
Портнов колишній український політик та юрист. Був народним депутатом України 5-6 скликань (2006-2007, 2007-2010). У 2005-2010 роках керував юридичним департаментом передвиборчого штабу Юлії Тимошенко.
З 2 квітня 2010 до кінця лютого 2014 працював керівником Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента-віткача Віктора Януковича, а також заступником (з 24 січня 2014 першим заступником) глави адміністрації тодішнього президента України.
Під час Євромайдану був дотичний до прийняття "законів 16 січня". Після Революції гідності він виїхав з України. У 2014-2015 роках перебував під санкціями Європейського Союзу. Жив у Росії, потім переїхав до Відня (Австрія), займався адвокатською діяльністю. 19 травня 2019 року тимчасово повернувся в Україну. Але згодом знову її залишив.
Проти Портнова було заведено низку кримінальних справ, багато з яких він виграв у суді. 2018 року слідчі України почали розслідування причетності Портнова до анексії Криму, СБУ відкрило справу за статтею "Державна зрада", яка була закрита 15 серпня 2019 року.
З 2021 року знаходиться під візовими та фінансовими санкціями США у зв'язку з причетністю до масштабної корупції в Україні.
Портнов мав величезний вплив на судову систему країни. Цей вплив, як зазначив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, він зберігав до останнього часу.
Під час підготовки матеріалу використовувалися публікації Reuters, Cadena SER, El País, інформація з власних джерел РБК-Україна, а також інші дані з відкритих джерел.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.