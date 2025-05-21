Портнова застрелили в Мадриді: що відомо на цей момент

Колишнього українського політика та юриста - Андрія Портнова застрелили . Це сталося у середу, 21 травня в Іспанії.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало все, що відомо про вбивство Портнова на цю мить.

Головне:

Де сталося вбивство Портнова?

Чи затримали стрільців?

Що каже місцева поліція?

Хто такий Андрій Портнов, що відомо з його біографії?

Як сталося вбивство Портнова?

Першими про вбивство Портнова написали іспанські ЗМІ та інформаційна агенція Reuters. Згодом інформацію про те, що колишнього українського політика вбили підтвердили і джерела РБК-Україна у Силах безпеки.

Іспанська радіостанція Cadena SER повідомила, що Портнова застрелили біля воріт Американської школи в заможному муніципалітеті - Посуело (околиці Мадрида). Медіа зазначає, що це сталося коли чоловік відводив своїх дітей до школи.

За даними медіа, інцидент стався близько 9:15 ранку. Поліція отримала повідомлення про чоловіка з вогнепальними пораненнями, який лежав просто неба. Служба швидкої допомоги підтвердила його смерть, виявивши травми, несумісні з життям, після прибуття на місце події.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що Портнов дістав чотири вогнепальні поранення в груди та одне - в голову (смертельне).

Пізніше видання El País оприлюднило деталі вбивства колишнього українського політика. Журналісти пишуть, що стрілянина почалася, коли Портнов відвозив своїх дітей у школу, перебуваючи за кермом Mercedes.

"Потерпілий збирався сісти в Mercedes, коли його зненацька зустріли двоє чи троє нападників, які вистрілили в нього п'ять разів та втекли з місця події в лісисту місцевість", - зазначає El País.

"Боргову проблему" іспанські ЗМІ називають попередньою причиною вбивства.

Чи відомо, хто в нього стріляв?

Наразі ніхто з нападників наразі не затриманий. Повідомляється, що стрільців могло бути двоє або троє. Вони здійснили п'ять пострілів - у голову та груди. Місцева поліція також не надає подробиць про тип використаної зброї, пояснюючи, що "розслідування тільки розпочалося".

"Зараз багато метушні. Ми в шоці та намагаємося організувати реагування", - сказала El País працівник Американської школи, біля будівлі якої сталося вбивство.

Вона підтвердила, що інцидент стався перед школою. Але додала, що не знає, чи є жертва батьком когось з учнів закладу.

"Ми нічого не знаємо. Поліція - єдина, хто може надати більше інформації...Інцидент стався через півгодини після початку занять школі, тому ні діти, ні їхні батьки нічого не бачили. Наразі навчальний процес триває, але керівництво школи зустрічається, щоб обговорити, що робити далі", - додала вона.